藍委追擊肥貓“監委”籲廢“監院”陳菊下台

左起藍委徐巧芯、羅智強、王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月5日電（記者 張穎齊）“監察院”前秘書長李俊俋、5名“監委”蘇麗瓊、王榮璋、林郁容、田秋堇、葉宜津均遭爆公務車私用。中國國民黨籍“立委”羅智強、徐巧芯5日表示，“監察院”是肥貓院，賴清德趕快換掉請病假的“監察院長”陳菊，也贊成乾脆廢除“監院”。



“監察院長”陳菊自去年底生病請長假休養至今。



曾兩度出任民進黨不分區“立委”的“監委”田秋堇日前被爆公務車私用，4日抱怨表示，現在上下班都要自行搭車，有時候上班也很趕，像暴雨叫車相當不便，導致開會遲到。現在“國事”如麻，也是希望能盡速到“監察院”處理公務，現在這樣是大家希望看到的嗎？她還嗆徐巧芯應把事情講清楚，人事時地物是什麼？不能什麼證據都沒有就空口說白話。



羅智強5日上午在中華電信“立法院”服務中心門口勘“力戰綠色造謠產業鏈 親調通聯記錄”記者會，出席的還有徐巧芯、國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇。



羅智強表示，“監院”不是1、2天荒謬，田秋堇與李俊俋一樣，“監院”淪為肥貓院，很多言行要好好自己想想。而他個人一直以來都是贊成廢除“監院”。



徐巧芯表示，田秋堇是巨嬰的說法，沒公務車就不會上班了嗎？找這麼多理由，陳菊將近半年沒來上班了，希望陳菊能早日康復，但對於“監院”違法亂紀，要知所進退。“監院”不可一日沒院長，賴清德應換更適合的人把“監察院”管理好。而田秋堇的發言讓大家看到貪婪、醜惡的一面，毫無反省能力。