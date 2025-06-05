中正路改名惹議　卓榮泰：無全盤推動計劃

“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）台“內政部”推動全台中正路、經國路更名，地方反彈，“內政部長”劉世芳卻強硬主張“地方政府配合更名是法定義務”。“行政院長”卓榮泰5日在院會上指示，“行政院”並沒有全盤推動的任何計劃，非當前最重要的施政內容，無需進行更改路名的實質討論。



卓榮泰拍板喊停中正路改名爭議，形同打臉“新系大姐大”出身的“內政部長”劉世芳。



“行政院”5日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“法務部次長”黃世杰、“交通部次長”伍勝園、“海委會”主秘劉國列出席。



李慧芝轉述卓榮泰在院會上的談話，卓表示，“行政院”現在最重要的工作是執行今年度的預算及盡快通過特別條例，未來“行政院”還要通過特別預算來向“立法院”爭取。



李慧芝說，當前有些討論提到改路名，固然是基於轉型正義工作後續的必要行為，但依照相關地方自治精神，道路命名或更名是屬地方政府權責，目前各地方政府與人民都尚待溝通、廣納意見、凝聚共識，“行政院”並沒有要全盤推動的任何計劃。



李慧芝指出，換句話說，這並非當前最重要的施政內容，因此卓榮泰希望無需進行更改路名的實質討論，全力關注總預算解凍後的執行，及推動強化安全韌性條例與特別預算，這才是最重要的任務。