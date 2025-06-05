“考試院”秘書長劉建忻備詢昏倒！嚇壞在場人

“考試院”秘書長劉建忻（左後）疑似身體不適。（照:截自“國會”頻道直播畫面） 中評社台北6月5日電／“立法院”司法及法制委員會今天上午審查“公務人員保障法部分條文修正草案”，過程中，當“考試院”秘書長劉建忻與保訓會主任委員蔡秀涓上台接受備詢時，劉疑似身體不適，突撞翻備詢台，在場人士都嚇壞，趕緊上前攙扶；召委吳宗憲也立刻宣布會議休息。所幸由醫療人員檢查後無大礙，吳也請劉坐著接受質詢，會議才再繼續進行。



野百合學運出身的劉建忻，現年57歲，曾任“行政院”研考會副主任委員、台南市政府副秘書長、民進黨副秘書長、“總統府”特任副秘書長，曾三度代理府秘書長。他的妻子王時齊是政論節目主持人、名嘴。



《中時新聞網》報導，司法及法制委員會今日突發意外，當時台灣民眾黨籍“立委”黃國昌質詢“考試院”秘書長劉建忻、保訓會主委蔡秀涓時，未料，劉建忻先是身體前後搖晃，最後碰的一聲直接倒下，質詢桌也遭撞倒。



當下，保訓會主委蔡秀涓、民進黨籍“立委”王義川等人立即上前攙扶，而正在質詢的黃國昌也直喊“小心”，中國國民黨籍召委吳宗憲則緊急喊停會議，最後，劉建忻緩緩起身，幸無大礙，他也舉手向大家示意，表示“謝謝委員關心，抱歉個人身體狀況妨礙進程”，召委吳宗憲則回應“以身體健康為第一優先，不用抱歉，身體問題絕對不是任何人有不對的地方”。



不過之後由王義川、國民黨籍“立委”翁曉玲接連質詢結束後，劉建忻仍面有倦意，吳宗憲二次關心並詢問是否要請假，不過劉建忻強調希望可以把今天備質詢的任務完成，若真的不適一定會向吳宗憲告假，隨後會議才繼續進行。