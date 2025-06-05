盧秀燕批綠議員把罷團當寶　警察當草

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月5日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市議員陳俞融今天質詢指出，近期台中罷免團體在進行相關宣傳活動時，屢遭惡意騷擾，甚至人身攻擊與威脅，但警方在查處防治的作為上消極，批評在國民黨籍市長盧秀燕的治理下，市民行使公民權還要活在恐懼之中。盧秀燕反批，議員“把罷團當寶警察當草”，警方為了保護罷團人員，動員1萬人次值勤，卻遭指責，她替警察抱不平！



台中市議會5日召開市政總質詢，民進黨籍市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢，針對近期台中市罷免團體受到對立人士的騷擾事件，質疑市府警察局未積極處置。



陳俞融表示，根據警察局資料統計，從2024年12月26日到2025年6月2日，短短不到半年的時間，台中市因為罷免行動而引發的公然侮辱或衝突報案，竟然高達17件，其中，公然侮辱案件佔了13件，其他衝突案件也有4件。這還只是正式報案，有紀錄可查的數字，那些遭受口頭威嚇、隱性恐嚇而不敢或不願報案的黑數，恐怕更難以估計。警方是否未盡到維持秩序之責任？



陳俞融指出，這些案件，地點遍佈西屯、南屯、西區、龍井、沙鹿等多個行政區 ，顯見這並非單一偶發事件，而是一種系統性的、瀰漫性的對公民罷免權利的打壓與騷擾，但卻幾乎聽不到盧市長對此表達任何明確的態度或譴責。彷彿保護市民與市府無關。



警察局長李文章答詢表示，相關案件發生以後，警方都依法將犯嫌移送法辦，也建議罷免團體若有一些宣傳活動，需要警方維持秩序，可以提前向警方告知，這17個案件當中，衹有2件是警方有提前接獲通知，並派員在現場維護秩序，其他15件警方並無事前掌握。



盧秀燕答詢反轟綠營議員“把罷團當寶警察當草”，她表示，台中市警察同仁已經動用1萬多人次在保護罷團成員，包括人力、物力、財力都有投入，議員的批評抹滅警方的努力，對警察同仁並不公平。她強調，市府針對民眾報案，不分黨派族群，絕對秉公辦理。