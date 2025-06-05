藍委發動反擊　告南投綠營涉偽造文書連署

藍委許宇甄、游顥、律師赴台北地檢署提告。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月5日電（記者 張穎齊）檢調偵辦中國國民黨地方黨部涉“幽靈連署”偽造文書案。國民黨籍“立委”許宇甄、游顥、吳宗憲5日反擊，告發動罷免南投藍委游顥、馬文君的民進黨籍南投縣議員陳玉鈴及其公費助理兼罷免案領銜人林敬桐，也涉偽造文書、個資法作弊連署。



國民黨“立法院”黨團5日於黨團記者室召開“投二罷藍委成綠營《模犯生》考場 罷藍死亡連署創新高！藍依法提告批：民進黨自打臉”記者會，由副書記長許宇甄、“立委”游顥、吳宗憲出席。記者會後，許宇甄、游顥及律師也前往台北地檢署按鈴提告。



許宇甄指出，記者會的同時，檢調又正在搜索國民黨嘉義縣黨部。但關於南投第二選區的罷免連署，“中選會”提供各項證據死亡連署56人、第一階段提議人不得為連署人有1536人、重復連署411人、原住民身分66人、居住期間不符規定152、年齡不符規定49人、姓名錯誤或不明721人。數字扣下來後，符合規定有1萬9648人，但實際上要通過游顥的南投第二選區罷免案的法定人數是1萬9833人，馬文君的選區也是一樣情況，強調“沒作弊的話，罷免案也不會成立”。



游顥說，賴清德主政下，民進黨在各地發起惡意罷免，民進黨用大搜索、大羈押造成寒蟬效應，想讓連署罷免綠委的人不敢行動，他要請檢方也嚴格辦理南投第二選區罷免不法案。國民黨為捍衛權利，依法告發民進黨籍南投縣議員、南投黨部主委陳玉鈴及陳玉鈴公費助理兼縣黨部副主委、罷免案領銜人林敬桐，涉嫌偽造文書罪、違反個資法，也將擇日至南投地檢署告發。



擁有20多年檢察官經驗的吳宗憲表示，司法要有平等原則，但今天看到司法亂象，在偵辦幽靈連署方面，“調查局”竟可自創從來沒有的核分方式，罷免案用高核分，誘使調查官瘋狂去查偽造文書，違反正常程序正義。