黃國昌：賴清德要冠柯文哲莫須有罪名

左起白委林國成、黃國昌、張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，台北地方法院日前裁定延押2月。柯文哲5日再度出庭，上午聚焦勘驗都審會過程。民眾黨主席黃國昌會後受訪指出，整個過程公開透明，適法性也合理，甚至直接在網路都查得到，再還柯文哲清白，但面對賴清德莫須有政治追殺，要冠柯文哲莫須有罪名，民眾黨絕對有信心奮戰到底。



台北地方法院今勘驗2021年9月9日台北市都委會783次會議，勘驗行動硬碟“A1–37”，2020年8月10日的中國國民黨籍台北市議員應曉薇便當會影像；至於前台北市副市長彭振聲的偵訊光碟擇期再勘驗。



黃國昌、白委林國成、張啟楷出席旁聽後受訪轉述。黃國昌表示，今天是受命法官的準備程序庭，早上主要在勘驗京華城容積獎勵的那次台北市都審會討論整個過程，台北市府向來貫徹公開透明原則，都審會從頭到尾會議、每分每秒全程直播，現在網路都能清楚找到，當時彭振聲當都審會主席，討論過程讓每位都審委員都充分發言，聚焦京華城公司依照都是計劃法第24條提出細部計劃變更，大家也都清楚這不是都更案，也沒委員說對依據24條提出容獎適法性提出質疑。



黃國昌強調，看完後更知，不可能發生台北地檢署檢察官認為的“這群人明知違法，上下演戲交相賊通過”，柯文哲按照都審會決議，竟被冠上明知違法、一人指示的指控，他無法理解，那怎沒任何一名都委被起訴？這也不是密件。不像他在“立法院”，若要調“國發會”投資審議討論中，某家收垃圾公司的記錄，連基本會議紀錄都沒，而柯文哲則公開透明到此地步，就因賴清德要冠柯文哲莫須有罪名、政治追殺，他對柯文哲的清白很有信心，民眾黨會奮戰到底，大家也習慣北院、“立院”跑來跑去。