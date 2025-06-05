遭爆搭公務車吃火鍋　沈伯洋：討論議事攻防

沈伯洋也被爆料搭公務車去吃火鍋。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）“監察院”秘書長李俊俋及多位“監委”日前因遭爆濫用公務車，引發連環爭議，李俊俋隨後請辭下台。有媒體今天爆料指民進黨多名“立委”在今年初疑似也濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐，場面形同“火鍋趴”，當天共有10名綠委出席，其中至少4人遭目擊搭乘“立院”公務車，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。



沈伯洋主動回應說，這是今年一月時，院會中間休息兩小時，我們一群“立委”要討論議事攻防時共同坐車吃飯，車程5分鐘是合法、合理使用範圍內。這竟然也可以變成攻擊素材，且是一月發生的事情，故意選在這時候，是要移轉中國國民黨“立委”徐巧芯的公務車焦點。



沈伯洋說，他2025年就坐這麼一次公務車，就是坐車出去討論議事攻防，如果連討論公務都不行，那公務車要做什麼用。



沈伯洋也出示“立院”公務車使用要點說，“立委”使用公務車輛之調派，依下列順序為之，一，委員正式活動。二，各委員會及專案活動。三，委員往返各機構接洽公務。四，支援婚喪喜慶（以委員及其直系親屬、配偶為限，並限當日使用)。五，其他使用。但每次車輛往返超過100公里部分，其油料等費用由使用人自行負擔。