蘇資婷：蔣萬安批綠力道變強　要保5席藍委

國民黨籍屏東縣議員蘇資婷。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月6日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨籍台北市長蔣萬安4日率8位藍營縣市長與代表赴“行政院”提起訴願，國民黨籍屏東縣議員蘇資婷接受中評社訪問表示，蔣萬安爭取連任與更上一層樓勢必得這麼做，且大罷免台北5藍委一席都不能掉，對蔣是很大的威脅，因此批綠力道越來越強。不過，蔣萬安志不在主席，而是破風手角色，她呼籲後續全黨都要跟上打團體戰，主將也得出現，別讓破風手轉頭一看怎麼沒有人。



蘇資婷，大仁科技大學休閒運動系學士。2022年從屏東市民代表轉戰屏東縣議員並當選。黨務系統出身，資歷超過20年，曾任屏東市、里港、高樹、三地門、泰武等地的地方黨部主任。



蘇資婷表示，蔣萬安近期批民進黨的力道與動作越來越強，當然是鞏固明年拚台北市長連任，也提到在黨內的地位，因為蔣萬安是黨內的接班梯隊，未來有機會再更上一層樓，有“不管其他人怎樣，他就是這樣做”的感覺，也讓外界看起來至少藍營有人在拚，避免感覺國民黨很軟弱，連打架都不會這樣。



蘇資婷表示，由於台北全部5席藍委都要進入罷免投票，每一個都是手腳，少一個都不行，任何一席遭罷免對蔣萬安來講都是很大威脅，會影響未來連任氣勢，所以蔣萬安會開始比較積極去表達自己的想法。



蘇資婷表示，今年預計9月要改選主席，現任主席朱立倫目前的領導方式黨內覺得太消極，還是希望會有其他可以帶領國民黨的人出現，台中市長盧秀燕目前還沒有太多表態，蔣萬安準備的方向並不在選主席上面，但有抓到目前黨內的氛圍，期待有不同以往的人來選主席。



蘇資婷表示，昨天蔣萬安率藍營縣市長的動作引起非常好的共鳴，代表地方聲音會往“中央”去表達，以前還沒發生過這樣的事，大家很樂意見到有人帶頭衝，讓國民黨有活起來的感覺，尤其她自己在黨部這麼多年，一直覺得就少了那股力量。就像藍委徐巧芯講的一句“生死看淡、不服就幹”，主席也是需要這樣的方向的心態。

