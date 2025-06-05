否認宰割地方　卓榮泰：“政院”已沒錢繳電費

卓榮泰。（照片：行政院提供） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台北市長蔣萬安昨與藍營9縣市代表就地方一般性補助款遭刪聯合向“行政院”提訴願，並強硬表態“拒絕任中央宰割”！“行政院長”卓榮泰5日表示，這句話需要強力反擊，我們自己都無力自保，何來宰割？這不是哭窮，而是事實。卓也加碼強調，“行政院”已沒錢繳電費，現在開燈都是向台電借的。



“行政院”統刪地方一般性補助款27%、新台幣636億元，引起地方政府反彈，蔣萬安與藍營縣市長、代表一行9人昨天前往“行政院”提訴願，蔣萬安也強硬表達，“拒絕任中央宰割”！



“行政院”5日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“法務部次長”黃世杰、“交通部次長”伍勝園、“海委會”主秘劉國列出席。



李慧芝轉述卓榮泰於院會中談話，由於昨天地方政府到“行政院”訴願，質疑“有錢改路名，沒錢顧Baby？”卓榮泰開頭就強調，從4月份開始，“行政院”已經沒有業務費向台電繳納電費，今天會議室開燈的電費就是向台電借的，且很多部會都有相同的情形，甚至有“行政院”各聯合服務中心副執行長抵押房屋支付服務中心相關費用，這萬萬不可。“行政院”已依法動用第二預備金，但還需“立法院”同意，目前正在進行相關程序。



卓榮泰說，“中央政府”所屬機關已陷入絕境，昨天地方政府來“行政院”進行訴願，這是地方政府的權利，但有一句話必須強力反擊，就是“中央宰割地方”，我們自己都無力自保，何來宰割？“中央”與地方應該一體，遺憾的是沒有看到政府一體的考慮與思維，只看到政黨立場的對立，“中央政府”在經過“立法院”的刪減後，已經無力付出水電費，這不是哭窮，而是事實。現在解凍程序仍在進行中，“行政院會”努力樽節，希望可以渡過難關。