趙少康點名鄭麗君、柯建銘等都有親屬賺紅錢

趙少康表示，除了綠委沈伯洋，民進黨還有不少人家人或是親屬賺紅錢。（照片：趙少康臉書） 中評社台北6月5日電／民進黨籍“立委”沈伯洋3日遭爆料，父親沈土城開的台灣兆億有限公司與浙江、廣東、福建等地企業貿易往來，交易金額達上億元人民幣。前中廣董事長趙少康5日在臉書發文表示，沈伯洋在台販賣戰爭恐懼，自己爸爸又從大陸賺錢，接受美英資助，除了沈伯洋，民進黨還有不少人家人或是親屬賺紅錢，只要有錢賺，不管是紅色還是綠色全都要吃乾抹淨。



趙少康強調，除了沈伯洋，民進黨還有不少人家人或是親屬賺紅錢，大家熟悉的“行政院副院長”鄭麗君的先生、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的兩個兒子、綠委張宏陸的妻子跟弟妹、綠委黃捷的媽媽、“國防部長”顧立雄的萬國法律事務所、“總統府”副秘書長何志偉家族的陽信銀行等。



趙少康說，沈伯洋父親沈土城開的公司被踢爆跟大陸企業有貿易往來，交易金額高達上億人民幣。沈伯洋被網友質疑家裡“賺紅錢”，他居然用“支付的是美金”來硬凹，難道只要收到的不是人民幣，就不算從大陸企業賺錢？



趙少康指出，沈伯洋自己在台灣販賣戰爭恐懼，利用黑熊學院一手拿政府預算、一手賣“戰時商品”，自己的爸爸又從大陸賺錢，兩邊的好處都拿好拿滿。不只賺兩岸的錢，沈伯洋創辦的民主實驗室更早就被揭發曾經接受美國、英國政府資助，涉嫌違反“國安法”，檢調到現在都沒行動。



趙少康認為，賺大陸的錢沒有問題，生意人本來就是哪裡有錢賺就到哪裡賺錢。問題出在民進黨這些人把大陸視為洪水猛獸，必須堅壁清野，還不斷激化兩岸衝突，把在野黨人到大陸做生意都打成中共同路人，剝奪大陸台商通訊投票的民主權利。



趙少康說，真實狀況連自己家人都不認同，只要有錢賺，不管是紅色還是綠色全都要吃乾抹淨，但是苦了一般人民，因為民進黨“抗中保台”的意識形態，兩岸交流受阻、農產外銷不通、台商的優惠被限縮，肚子扁扁還要義無反顧挺綠？