特殊查核辦法6日生效“政院5長”列首波對象

“行政院”5日召開院會後記者會，由發言人李慧芝（中）主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）民進黨府院黨近期爆發多起間諜案後，“考試院”日前通過“行政院”的“公務人員特殊查核辦法”修正草案，主要增加查核頻次，預計6日實施。“行政院”發言人李慧芝5日表示，“行政院長”、副院長、秘書長及2位副秘書長等五長、辦公室相關任職人員，將優先辦理第一波的特殊查核。



另外，台“國防部”5月底修正“國軍人事資料查核運用作業規定”。“國防部”保防安全處長簡熒宏說，針對極機密、絕對機密涉密職務的部分，會要求當受查人要填寫特殊查核表。若有必要時，涉密人員的特殊查核作業，可進一步進行科學儀測，也就是所謂的測謊儀。目前“國防部”使用的測謊儀與“國安局”、“刑事局”、“調查局”同款，以同樣方式施作。



台軍方部隊、“外交部”、“總統府”近期發現偵破多起間諜案後，“行政院長”卓榮泰指示修嚴公務員特殊查核辦法，“調查局”規劃將“行政院”及所屬各機關政務人員及協助其辦理業務秘書、助理等涉密約聘僱人員、主任秘書層級以上辦公室辦理秘書、機要業務的涉密約聘僱人員，全數納入辦理特殊查核對象。預估計增加1008人，增加後總特查人數為2336人。



“行政院”5日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“法務部次長”黃世杰、“交通部次長”伍勝園、“海委會”主秘劉國列出席。

