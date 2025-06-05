受行政機器打壓　台中罷綠團體宣布暫緩連署

罷團發言人Max。（中評社 資料照） 中評社台中6月5日電（記者 方敬為）台中地檢署偵辦罷免綠委何欣純、蔡其昌的“幽靈連署”案，上月搜索國民黨台中市黨部等地點，多名黨工及罷團志工被約談調查，罷團發言人Max今天表示，將暫緩一切罷免行動，他強調，會有此決策實屬無奈，面對行政機器打壓，我們選擇保護志工。



罷免綠委何欣純與蔡其昌的“拔菜行動”、“不純下架”罷團發言人Max表示，由公民自主發起的罷免“立委”蔡其昌與何欣純的行動，原本是基於對其長期背離民意、罔顧選區聲音的質疑，但自連署階段啟動以來，陸續有多位參與的志工遭司法單位的約談與調查，造成恐慌與壓力擴散，導致志工人力短缺，許多民眾也因此卻步，不敢再挺身而出，行動嚴重受阻。



Max說，感謝參與每一位願意勇敢挺身而出填寫罷免單的每一個公民朋友，同樣我們也感恩並敬佩每一位願意投入此次公民運動的志工，他們來自社會各階層，單純出於對民主的關懷與對制度的信任。但當行政與司法資源打壓，這已不只是對行動的壓制，更是對人民言論與政治表達自由的嚴重挑戰。



Max表示，因此在與志工團隊多次深入討論後，很遺憾地決定 不再推進此次罷免案的送件程序。這不是對罷免目標的妥協，只是我們不願將珍貴的民間力量與熱情消耗於鬥爭環境中，也不願讓一場屬於人民的行動，成為政治清算的犧牲品。在此呼籲檢調，偵訊辦案應該一視同仁，而不只是辦藍不辦綠。也相信民主不會在一次暫停中消失，更不會因為一時的打壓下而退卻，人民的眼睛是雪亮的，歷史終將還公義一個位置。

