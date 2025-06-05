梨山賓館蔣銅像移室內　古秀英：祖靈會生氣

梨山賓館前蔣介石銅像將隨圓環裝置藝術改造工程，移到賓館內。（照片：中時新聞網，民眾提供） 中評社台中6月5日電／“退輔會”管轄的台中市和平區梨山賓館將進行整修工程，將賓館前圓環改成裝置藝術區，預計今年底完工，整修同時，也要將賓館外蔣介石銅像移至室內，但消息傳出後，不少當地梨山居民反對。中國國民黨籍台中市議員古秀英5日指出，她昨天接到很多泰雅族人來電，反對銅像遷移，並認為會驚動泰雅祖靈；台“觀光署”參山風景區管理處長曹忠猷表示，圓環裝置藝術改造工程已定案，會與梨山居民加強溝通。



梨山賓館是早年蔣介石到中部橫貫公路巡視時所住的行館，也經常在此接待外國訪客。蔣介石早年維安非常嚴密，傳出梨山賓館有兩條為他而設的逃生密道，可以從臥室直通花園。



梨山賓館前圓環蔣中正銅像1976年設立，有“永懷恩德”和“梨山各界恭建”字體，近50年來是梨山地標，隨著去蔣化政策，“觀光署”昨天指出將把銅像移到賓館室內並綠美化圓環，預計8月動工、最快今年底前完工，許多梨山居民認為遷移銅像是意識型態沒有意義。



媒體報導，古秀英表示，梨山賓館前圓環蔣中正銅像將被移到賓館內，數十年來圓環地標將改變，昨天許多泰雅族人聽到消息後，陸續來電表達反對移銅像，甚至指稱移銅像祖靈會生氣。



曹忠猷說，圓環裝置藝術改造工程完全以發展梨山觀光為出發點，之前有開說明會和梨山居民溝通說明，也獲得多數人同意，工程不能喊卡，將再和大梨山居民溝通說明。