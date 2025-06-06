盧信吉：美關稅戰招致不滿　影響印太戰略

台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月6日電（記者 方敬為）台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，韓國政權更迭，由務實外交路線的李在明接任總統，將不同於前總統尹錫悅那般傾向美國，可以發現近期日本首相石破茂對美國的對等關稅政策仍維持強硬姿態，日美因為關稅問題產生矛盾，對中國大陸而言，都是可以加強其東亞布局的契機，美國的印太戰略可能受到影響。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



第21屆韓國總統大選6月4日落幕，投票率高達79.38%，創下自1997年以來之最高紀錄，共同民主黨候選人李在明以1728萬7513票、49.42%的得票率勝出，開啟韓國新政。



盧信吉表示，李在明的當選，除了是多數選民對前總統尹錫悅的反感推波助瀾，其實部分原因也跟美國的因素有關，包括前陣子美國總統特朗普敦促友邦要增加軍費支出，甚至有美軍人士直接以“在中國家門前的航空母艦”來形容韓國，也讓韓國民眾對美國產生質疑，因此有別於傾美的保守派，選民更希望由務實路線的進步派領政。



除了韓國政局變化，盧信吉指出，日本近期也因為美國對等關稅政策，與美國在經貿議題出現矛盾。換言之，日本、韓國皆有影響美印太戰略的因子。



盧信吉進一步說明，美國對日本汽車工業課徵重稅，讓日方無法接受，到現在也沒有解決，當特朗普透過等關稅政策延伸到外交關係上面時，倘若對手國家沒有配合甚至產生反彈時，很可能會影響到美國的外交布局，且程度不小，尤其對於美國在東亞關係最緊密的日本來說，當日本對美國的信任度有所折扣時，美國的東亞政策，乃至於印太戰略都可能被影響。



他說，可以看到，過去一段時間的發展當中，美國本身對於是否能運用對等關稅當成外交手段，政府內部有重新討論。對日本而言，過去一段時間與美國談判的過程，縱使被美國列入第一波的談判對象，但顯然並沒有因此受惠，從日相石破茂的強硬態度可以看出來。