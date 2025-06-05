詹江村批前朝養肥貓　籲擦亮眼睛守住桃園

桃園市議員詹江村今日在桃園市議會總質詢時痛批前朝養肥貓。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市議員詹江村今日在桃園市議會總質詢時表示，過去民進黨籍前桃園市長鄭文燦執政時期力推的桃園亞洲矽谷創新研發中心如今卻已成空談，質疑民進黨藉由大罷免行動意圖重掌市政資源，延續酬庸文化來餵養政治“肥貓”，他呼籲桃園市民一定要擦亮眼睛來守住桃園。



桃園市議會今日召開第3屆第5次定期第42次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。詹江村質詢時一開場就秀出一張建築模擬圖，詢問張善政是否知道這是哪裡？張回答“不知道”後，詹才說這是過去前朝力推的桃園“亞洲矽谷創新研發中心”，張立刻回說“這個是海市蜃樓”。



詹江村指出，“亞洲矽谷創新研發中心”就位在桃園高鐵站旁邊，可說是桃園市最肥的一塊基地，佔地廣達3.81公頃，這是當時民進黨執政時期的桃園市政府所搞出來的傑作，當時甚至宣稱要成為桃園AI、AR、IR、VR、5G等研發中心，但卻“講的一畚箕、做嘸一湯匙”（閩南語俗語，意指講的有一畚箕的量，做的不到一湯匙。）



詹江村強調，這塊3.81公頃的土地是桃園市政府的，前朝市府與中華電信子公司光世代建設合資成立“桃園亞矽創新公司”，但當時的合約卻要求桃園市政府把這塊土地拿去跟銀行貸款，再把貸款來的新台幣40幾億元拿來當成興建工程的營造費用，但桃園市政府佔的股份卻只有49%，無法掌握主導權，恐淪為酬庸場域。



詹江村怒批，該公司與光世代皆無專業IT背景，AI中心每年用電逾3千萬度卻無伺服器空間，散熱與電力皆成大問題，並直指此案為“錢坑”。最終在他與藍委魯明哲、國民黨籍桃園市議員舒翠玲強力反對下，中華電信才於2019年退出，也在張善政上任後正式喊停。



詹江村認為，這些過往政策背後隱藏大量政治酬庸與浪費資源，而民進黨發動大罷免的真正目的，就是想“復辟”過去那套圖利體制，他呼籲市民一定要擦亮眼睛來守住桃園。