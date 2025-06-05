牛煦庭否認飯店宴陸配　提告遏止造謠抹黑

藍委牛煦庭今日到桃園地檢署提告涉嫌抹黑他的綠營民團網友。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立委”牛煦庭今日到桃園地檢署提告表示，近期有要罷免他的綠民團不斷在網路造謠抹黑，昨日甚至還在社群軟體Thread上誣指他在桃園尊爵飯店宴請陸配與家人，任他忍無可能，決定以訟止謗來遏止造謠抹黑的妖風。



牛煦庭今提告一名李姓女子，抨擊罷免團體失心瘋，為了罷免不擇手段，領銜人不敢針對公共議題公開辯論，原來是因為訴求都經不起考驗。大罷免從頭到尾，就是讓這群人躲在公民團體的外衣下，實際上做著暗箭傷人的勾當。他們不敢露面，躲在網路社群中胡說八道，詐騙集團騙錢，罷免團體騙票，造謠生事、欺騙人民的手段，幾乎完全一模一樣。



牛煦庭提到，昨天他在社群軟體Thread上又看到有人誣指他在尊爵飯店宴請陸配與家人，並希望罷團朋友幫忙擴散這個假訊息。牛煦庭強調，他這輩子不曾在尊爵飯店請過任何人吃飯，不知道這個幻想是怎麼出現的？但現在既然已經有人把這個幻想形於文字，並且還有意散播，就是公然造謠。



他認為，這不只涉犯刑法第310條第2項誹謗罪、也符合公職人員選舉罷免法第104條，傳播不實之事、意圖使被罷免人罷免案通過。



牛煦庭強調，他從政一向以寬容厚道自我要求，但顯然隱忍相關的抹黑，不會讓這股妖風停止；如果此時明知違法之事而姑息，更有愧於選區選民，因此才決定提告所有造謠者、轉發者與引述者，要讓這個案例變成公民的法治課，他期待法律能還給社會一個乾淨的風氣。



牛煦庭呼籲，桃園第一選區的選民一定要擦亮雙眼，面對這種惡質的暗箭傷人，越抹黑，他會更磊落，相信選民最後能明辨是非，理性判斷，並做出正確的選擇。