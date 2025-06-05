陸委會修法　公務人員赴陸港澳都須核准

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 陸委會5日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）陸委會研議修訂兩岸人民關係條例與香港澳門關係條例，落實公務員赴陸管制，並納入11職等以下基層公務員。陸委會副主委梁文傑5日表示，目前所有公務員赴陸都必須經過核准，但有些機關根本不曉得有這個規定，或根本沒執行過，目前衹有陸委會、“警政署”有遵守相關規則，現在要更明確放在法條中。



梁文傑說，至於公營事業或約聘僱人員，現有機制本就沒有規定，目前也沒打算修法納入管制。



陸委會主委邱垂正日前赴“立法院”內政委員會備詢時表示，未來研議完整修法，將包含基層在內的所有公職人員納入，須依法取得許可，目前正在研議並與相關機關商量，取得共識後就會推出。



陸委會5日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，以現有制度來說，所有公務人員赴陸都必須經過核准，10職等以下是經過任職機關核准，11職等以上經過“內政部”核准，涉及“國安”人員或縣市長或政務人員，則由“移民署”組成的聯審會核准。



梁文傑說，但有些機關根本不曉得有這個規定，或根本沒執行過，日前“監察院”也提出報告，衹有陸委會、“警政署”有遵守相關規則，很多其他單位並未落實，陸委會現在要做的是把目前已有的機制，更明確地放在法條中。



