桃園閩南文化節起跑　張善政邀體驗民俗魅力

桃園市長張善政今日出席桃園閩南文化節宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月5日電（記者 盧誠輝）一年一度的桃園閩南文化節正式起跑，中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席記者會時表示，今年桃園閩南文化節共有包括藝閣踩街、藝陣大匯演、閩南文化國際論壇、總鋪師辦桌與國際龍獅邀請賽等五大主題活動，他邀請全台遊客到桃園體驗多元共榮的民俗魅力。



桃園市政府文化局今日舉行2025桃園閩南文化節宣傳記者會，包括張善政、國民黨籍桃園市議員林政賢和陳美梅、桃園市12間宮廟代表等人都到場出席。張善政在雨中率領眾人一起上香祈福，並宣布今年的桃園閩南文化節正式起跑。



張善政指出，桃園閩南文化節是一年一度的街頭盛會，民眾除了可以跟著各宮廟的花車一起踩街外，還能欣賞融合民俗技藝、聲光科技與AI視覺的表演，更有海內外重量級學者齊聚的國際論壇，也能吃到每年都幾乎被秒殺的總舖師辦桌，最後壓軸則有國際龍獅邀請賽，一連串的活動將讓遊客深入體驗桃園多元共榮的民俗魅力。



桃園市文化局表示，為期近1個月的2025桃園閩南文化節將從7日的“藝閣踩街”活動熱鬧揭幕，14日和15日緊接著登場的是“藝陣大匯演”，21日則會舉辦“桃園閩南文化國際論壇”，28日有席開100桌千人齊聚的“總舖師辦桌”，7月5日的“國際龍獅邀請賽”也相當有看頭。



桃園市文化局指出，2025桃園閩南文化節規模更勝以往，特別感謝桃園在地多家宮廟及社區團體的熱情支持，讓桃園能以創意刷新閩南文化經典，打造一場屬於新世代的文化盛會，邀請全台民眾一起參與，共同感受文化的魅力與時代脈動。