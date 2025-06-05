四搶一太激烈　民進黨高雄黨部盼提早初選

民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益主持茶會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月5日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，綠委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑角逐提名，四搶一。民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益5日表示，因對手中國國民黨早已定於一尊由藍委柯志恩出戰，憂藍綠準備工作時間差距太大，28日全代會將建請黨中央提早於今年底提早舉辦市長初選，以利選後加速整合。黃文益也質疑柯志恩在擔任國民黨黨部主委任內為高雄市民做了什麼？



針對激烈的黨內競爭，黃文益強調市黨部將秉持中立，必要時如“糾察隊”般監督競選過程，防止脫序行為，確保初選平和落幕、團結一致迎戰對手。譬如較容易引起爭議的看板宣傳，他強調不要人身攻擊、不要錯誤引導定於一尊，若接獲投訴或檢舉，黨部都有機制進行處理。



對於初選時程，高雄市長陳其邁日前亦曾表示，若初選能提前，對團結、選戰都有加分，並稱讚4人很有風度。



屬湧言會派系的黃文益5日下午舉辦上任黨部主委一周年成績單與未來展望茶會，分別以黨務工作、議員席次布局、市長初選等方向進行說明。由於明年就是2026地方選舉年，外界關注民進黨內市長初選進度是否提早，以及各個議員選區提名席次與泛綠陣營是否繼續採取方式。



高雄市總人口約272人萬人。黃文益透過影片回顧過去一年舉辦的各項活動，並指出經過一年的招募黨員及黨員結構年輕化，高雄黨員從去年4萬7349人，截至目前共5萬9125人，且40歲以下年輕黨員有1萬246人。另外，高雄市891里中，民進黨籍里長從283人增加至301人。預計7、8月間啟動“里長海選”計劃協助年輕人從政。



黃文益表示，過往慣例市長初選都在農曆年後，但國民黨早已定於一尊，許多基層擔憂會是不平等的戰爭，非藍綠實力差距，而是準備的工作時間差距很大，希望市長初選最好提早到今年底定案，初選結束後有利於整合，將會大大加分。



高雄市議會共65席，分布於15個選區，藍28席、綠25席、無黨5席、無黨團結聯盟2席、基進與台聯各1席、空缺3席。黃文益表示，民進黨會以單獨過半為目標，全力守護優勢選區，弱勢區力拚成長，建構穩固的議會多數。因本屆是用合作方式，對於各選區如何與泛綠盟軍合作，他希望因地制宜、滾動調整。