羅添宏：李在明能逃得過青瓦台魔咒？

曾派駐韓國的台灣退休外交官羅添宏。（中評社 資料照） 中評社新竹6月6日電（記者 盧誠輝）李在明就任韓國第21屆總統後表態想把總統府搬回青瓦台，讓外界回想起韓國著名的“青瓦台魔咒”（歷任韓國總統均無法善終）。曾派駐韓國，出任釜山“總領事”的台灣退休外交官羅添宏接受中評社訪問表示，李在明看似不怕，但能否逃得過，還有變數，畢竟李在明仍有官司纏身。



韓國開國至今共有13位正式總統，幾乎沒有一任總統有好下場，因韓國總統府設於首爾市的青瓦台路上，因此就被外界冠上“青瓦台魔咒”的稱號。韓國前總統尹錫悅上任後，因害怕掉入“青瓦台魔咒”，所以把總統府遷到龍山區的國防部大樓，沒想到最後仍被彈劾下台並以內亂罪嫌遭起訴。



羅添宏指出，李在明過去就因涉嫌違反《公職選舉法》與濫用職權等罪嫌官司纏身，後來違反《公職選舉法》官司在2024年一審遭判刑1年有期徒刑、得緩刑2年，但今年3月韓國高等法院改判無罪，後又遭韓國最高法院發回更審。



他說，李在明的官司原本預計開庭日期是安排在總統大選前的5月15日，但後來因選舉考量又改到6月18日，而現在李在明當選後，原本的官司也必須暫停審理，因為依照韓國憲法規定，總統除非犯有叛亂罪，否則都擁有司法豁免權，但等李在明5年任期結束後，是否又會遭司法追訴，恐還會是一個變數。



羅添宏，政治大學外交系學士，1983年進入台灣“外交部”工作，2023年退休，曾任駐所羅門群島“大使”、韓國釜山“總領事”以及“外交部領事事務局副局長”，亦曾派駐菲律賓、斯威士蘭、聖文森等。



羅添宏提到，雖然這次韓國總統大選是因尹錫悅下台才改選，但根據韓國憲法規定，總統一任就是5年，且不得連任，因此李在明有5年任期，可以一直做到2030年6月。而隨著李在明的當選，也讓原本長期朝小野大的韓國國會瞬間翻轉，讓原本是在野黨的進步派共同民主黨變成國會最大黨，這是韓國國會近十幾年來相當少見的狀況。



他分析，韓國的總統大選和國會選舉是分開選的，而2024年4月才選完的第22屆韓國國會議員300席次中，共同民主黨及加盟政黨共拿下175席，佔有絕對優勢，且因韓國國會議員4年才選1次，因此要到2028年才會再選舉國會議員，所以在這樣的前提下，至少有近3年的時間有利李在明施政。