最後9天　高雄雙罷劫內鬨被趕出總部

高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親徐國祥5日下午報警要求罷 團搬離，志工大感無奈。（圖：杏仁哥直播） 中評社高雄6月5日電（記者 蔣繼平）民團“高雄雙罷劫”推動罷免民進黨高雄“立委”黃捷及許智傑，因檢調偵辦幽靈連署，負責人徐尚賢已遭羈押1個多月，護子心切的徐父徐國祥與罷團理念不合數度起內鬨，5日下午更報警要求團隊搬離徐尚賢所租的鳳山總部，兩名領銜人朱磊與黃晃枝及其他志工無奈下搬走連署書與相關器具，只得臨時另尋其他地點安頓。因14日將截止送件，傳出此事也讓外界看傻眼。



罷免綠委黃捷及許智傑第二階段連署截止日期為6月14日，二階連署門檻為10%，罷免黃捷需要3萬1366份，罷免許智傑需要2萬9351份。



“高雄雙罷劫”涉幽靈連署案，負責人徐尚賢從4月19日被羈押禁見迄今，5月22日又有多名志工被檢調帶走約談，連署過程受阻推動不順。徐尚賢父親徐國祥為了護子，上月曾開記者會片面宣布解散總部，內部意見不合的事情浮上檯面。



高雄雙罷劫總幹事、罷免許智傑領銜人朱磊3日開記者會宣布連署份數，距離送件門檻罷免黃捷還差8千份、罷免許智傑還差1萬1千份，將展開最後衝刺。徐國祥當天也現身不滿朱磊提前公布份數，並與朱磊現場開撕，氣氛很僵。



由於高雄雙罷劫內鬨擴大，徐國祥5日下午報警要求朱磊等人搬離總部，朱磊、罷免黃捷領銜人黃晃枝、志工們只好將一箱箱的連署書、相關器具搬到車上，最後載離現場另尋其他地方擺放。朱磊晚間受訪時回應仍在尋找場地，安頓後會再公布。