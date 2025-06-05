澎湖全民防衛動員演習登場　檢視應變力

澎湖縣政府5日下午辦理“2025年城鎮韌性（全民防衛動員）演習”。（圖：澎湖縣政府提供） 中評社澎湖6月5日電/澎湖縣政府5日下午辦理“2025年城鎮韌性（全民防衛動員）演習”，採“有想定、無腳本”、小規模的各項演練方式進行，透過兵棋推演與綜合實作，全面檢視縣府團隊及公私部門在戰時各階段的應變能力。演習自“聯合封鎖階段”逐步推進至“火力打擊”及“全面作戰”階段，展現澎湖縣在平時與戰時“全民皆兵”的應變韌性與整合應變能力。



澎湖縣政府指出，本次演習由民進黨籍澎湖縣長陳光復擔任指揮官，“行政院政務委員”季連成率隊親臨指導，“行政院政務次長”林靜儀、全民防衛動員準備業務會報副執行秘書劉泰益、災害防救會報參議蔡欽奇，以及各部會評核官也全程參與，共同指導演習進行。



陳光復表示，澎湖位處台灣海峽戰略要衝，作為離島第一線，更需具備快速因應戰爭或重大災害的應變能力。從俄烏戰爭的經驗到當前兩岸情勢的變化，更應抱持居安思危的態度，唯有平時做好整備，強化港口、電廠、自來水廠等關鍵基礎設施的韌性，並確保民生物資供應與醫療救援體系等的穩定，才能在危機發生時有效應變、降低傷亡，守護民眾安全。他強調，本次演習動員全縣44個公私單位共同參與，透過跨部門整合與實作演練，建立澎湖縣民最堅實可靠的防線。



澎湖縣政府表示，兵棋推演於消防局災害應變中心進行，由中央擔任主推官，並由各編組單位首長親自參與。推演過程中，由中央現場下達各項狀況提示，各編組成員針對各項議題，包含，戰時資安防護、防空疏散避難、社會治安維護、救濟站開設暨傳染病防治等重點議題進行研討，並搭配輔助情境設定，模擬“平時轉戰時”的應變過程，展現澎湖縣於戰時如何透過整備與動員有效啟動應處機制。



澎湖縣政府表示，綜合實作採分區演練方式進行，針對各項戰時應變情境，模擬實際狀況於不同場域實施。包括：在消防局進行戰時“聯合應變指揮管制中心”開設與運作演練；於西衛活動中心辦理“戰時民生必需品配售作為”演練；在龍門尖山碼頭模擬“戰時重要民生與經建設施遭破壞後之搶救作為”；湖西鄉衛生所進行“戰時大量傷患醫療救援及急救站開設”演練；西溪國小辦理“救濟站開設及簽證具體作為（含志工團體運用）”，以及“戰時強化抗敵防衛意識、反制假訊息及認知作戰”演練，全面提升各單位應對複合式威脅的整備與協同應變能力。