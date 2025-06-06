劉德海：韓國會改善對中國關係　台灣算什麼

劉德海。（中評社 資料照） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）韓國總統大選由共同民主黨李在明勝出，台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問分析李在明外交政策指出，李在明會與朝鮮、中國、美國三方改善關係，但美國因為關稅問題，韓美關係短期難有進展；新任總理金民錫是北京清華大學碩士，也是哈佛碩士，是中美通，這項人事任命就可看出李在明很高明。



至於台韓關係，劉德海直言，台灣不會在韓國思考線上，台灣算什麼？若台海發生衝突，韓國幹嘛幫忙台灣？但是韓國對中國態度會審慎，因為韓國右派一直提到中國干預議題，李在明在中國議題上會特別小心，避免遭到對手批評。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



劉德海表示，李在明與美國、朝鮮、中國關係是最優先順位，美國因為關稅問題沒有解決，會延續同黨的前總統文在寅路線，一開始要改善中國關係，後來因在“薩德”態度上中方強硬，文在寅無法接受，因韓國內部壓力太大，才又回到美國關係上。



他說，李在明一上台當然要先解決美國問題，因為這是經濟問題，但也非只進行單一國家，會多向進行，跟中國也會改善關係。李在明會看對方反應是否正面，例如，朝鮮就報導李在明當選新聞，代表朝鮮願意與李在明互動。



劉德海表示，面對美國就是關稅問題，但是關稅上美國會做出什麼讓步嗎？韓國對美國貿易順差，美國已經暗示過幾次有貿易順差，韓國絕對不會是與英國同樣關稅底線。美國若過分強人所難，不排除韓國跟中國合作可能性就會變大。

