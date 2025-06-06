馬愛珍語中評：國民黨應有扛起和平重擔決心

國民黨中評委、台灣女企業家協會創會理事長馬愛珍接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨中評委、台灣女企業家協會創會理事長馬愛珍接受中評社訪問指出，當前兩岸情勢緊張對立已至臨界點，賴清德一方面拋“兩國論”，又談“併購說”，又將大陸定性為“境外敵對勢力”，更進一步壓縮兩岸民間交流空間，將赴陸交流人士視為“間諜”潛在對象，使台灣社會形成寒蟬效應。



馬愛珍強調，國民黨作為最大在野黨，過往曾為兩岸和平交流創造歷史，有志參選下屆主席者更應有勇氣正面回應，展現扛起和平重擔的決心，向民眾證明國民黨和民進黨的不同，而不是陷於綠營陷阱，甚至對“九二共識”避而不談。



馬愛珍1941年生，河南省南陽市人，曾任“國民大會”代表、“國民大會”主席團主席、工商建研會第八屆理事長、台灣女企業家協會理事長。現任國民黨中評委、中華婦女參政協會理事長。



馬愛珍從事兩岸交流逾20年，1999年率台灣女企業家赴大陸，2000年創立台灣女企業家協會，今年已滿25周年，日前剛舉辦慶祝活動。即便年事漸高，但馬愛珍對兩岸交流仍有許多期待，希望繼續與協會的女企業家們，為企業的再造創新，公益的無私奉獻，及兩岸和平交流發展付出最大貢獻。



馬愛珍接受中評社訪問，談到當前兩岸極度緊張狀況下，國民黨能扮演什麼角色，她說，近年國民黨因選舉考量而漸趨保守，不敢提中華民族、九二共識，甚至“我是中國人”也成禁語。



她直言，當前的國民黨領導階層，包括黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕，多以選票為念，過於關注民意變動，結果是“看民意走”，卻忽略了這些所謂民意，其實往往是經由綠營長年透過媒體與教育體制形塑出來的“獨派民意”，所以現在的國民黨不是在引導民意，而是在被民意牽著走。