陳佩琪發文氣柯P　法庭冷氣超強還穿短褲

陳佩琪晚間發文抒發旁聽開庭的情緒。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，台北地方法院5日開庭續審，柯妻陳佩琪晚上發臉書闡述自己這2次旁聽被柯文哲氣到了，都用犀利的眼光瞪著柯，原因是柯穿著短褲跑到冷氣超強的北院來。



陳佩琪也喊話，今天早上勘驗京華城通過容積率的會議，聽完後坐實9個月前承審的台北地方法院法官朱家毅的見解正確。9個月來證據越來越明顯，但柯仍一再被延押，到底是什麼邏輯？她到底活在什麼世界？賴清德和“法務部長”鄭銘謙可以向民眾說明嗎？



陳佩琪臉書全文如下：



每次開庭旁聽，中間休息時間就跑到鐵門欄杆旁想就近看看他，這兩次有點氣，不跟他深情對望了，都是用犀利的眼光瞪向他，比手畫腳指指膝蓋和小腿，我不是問候他膝蓋痛不痛，我是在責怪他為何穿短褲跑到冷氣開到緊繃的北院來⋯⋯。



其實他在外面是個守護病人健康、注重市民福祉和心繫黨務發展的大巨人，但回到家裡就變成像我的大孩子般，換我照顧他，我叫他穿什麼，他都照穿不違逆，我準備一堆紅紅綠綠的保健食品，他問都不問一把就吞下，晚上偷吃泡麵，知道我會碎碎唸，也會靜悄悄地把泡麵屍體處理掉，深怕我發現…。



棄醫從政後的他，一心一意守護民眾的福祉和黨的發展，他那救人無數的雙手和寫字寫到出現壓痕的中指，竟時時要被扣上手銬，沒尊嚴的被拖來拖去，每看到他被扣一次，我就心碎一次⋯⋯。

