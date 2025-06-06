毛嘉慶：蔣萬安硬起來改人設　鋪陳後路

毛嘉慶。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍台北市長蔣萬安最近言行一改過去溫和形象，顯得霸氣十足。資深媒體人、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問分析，蔣萬安的動作是要更改“人物設定”，鋪陳未來的政治路，與馬英九2005年擔任台北市長時，選中國國民黨主席、爭取大位一樣。只是現在國民黨已沒有家業，蔣未必要選黨主席，但若2028年國民黨再敗，蔣就是國民黨內唯一像樣的大咖。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場製作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



蔣萬安日前帶領近多位藍營縣市首長到“行政院”，對地方補助款提出訴願，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都缺席，蔣萬安最近動作可能被拱選國民黨主席？



毛嘉慶解讀蔣萬安動作說，蔣萬安明年連任台北市長後，就可以考慮選“總統”，先選黨主席也不是不行。



但蔣萬安之前到台中合體盧秀燕，還互稱“姊弟”，毛嘉慶認為，蔣萬安跟盧秀燕互稱姊弟，以姊弟相稱，是要姊姊讓弟弟嗎？過去皇室相爭、家族爭家產等，手足都可以撕破臉，沒有說互稱“姊弟”，就是蔣萬安要讓盧秀燕選黨主席，這是兩回事。



所以蔣萬安可能選黨主席？毛嘉慶認為，蔣現階段是要改人設，因爲蔣團隊認為蔣萬安過去太溫和，強硬形象至少明年市長連任也比較好選。加上蔣團隊預判明年國民黨內沒有好的黨主席可以信任。強硬的人設，也是迎合國民黨現在格局需求。