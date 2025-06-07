蔡東杰：李在明或不那麼以美國馬首是瞻

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 資料照） 中評社台中6月7日電（記者 方敬為）李在明就任韓國總統開啟新政，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，李在明有明顯的反美意識，或許在未來施政走向上不再那麼以美國馬首是瞻，不過，受制於美韓同盟以及韓國內部的大環境，李在明執政下的韓美關係也不至於有重大轉向。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



第21屆韓國總統大選6月4日落幕，投票率高達79.38%，創下自1997年以來之最高紀錄，總投票人數約3498萬803人。此次選舉中，共同民主黨候選人李在明以1728萬7513票、49.42%的得票率勝出；國民力量黨候選人金文洙以41.15%的得票率屈居第二，得票數約1439萬4600票；改革新黨候選人李俊錫則以8.34%的得票率獲得約291萬7400票。



針對韓國執政黨輪替後的區域形勢影響，蔡東杰表示，李在明一直被認為外交路線傾中，從其個人的形象可能是事實沒錯，不過在取得國家領導人的身分之後，基於韓國的發展考量與國際形勢的變化，李在明實際的執政表現，可能會與其個人想法不同。



蔡東杰提到，從目前韓國的整體氛圍來看，基本上政治光譜是“右傾”，原來的執政黨國民力量黨就是屬於右派，李在明的共同民主黨是屬於左派政黨，但是目前韓國的政治氛圍是整個往右移動，所以其他候選人例如金文洙、李俊錫都被視為右派，前總統尹錫悅也是所謂的“新右派”。

