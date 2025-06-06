檢辦幽靈連署　國民黨嘉義黨部書記長聲押

嘉義地檢署。（照片：嘉義地檢署臉書） 中評社嘉義6月6日電／民進黨籍嘉義縣“立委”陳冠廷罷免案，一階提議連署因補件期限到未補件而失效。嘉義地檢署針對民眾告發幽靈連署進行偵辦，5日搜索中國國民黨嘉義縣黨部、幹部住處等4處，並傳喚書記長楊富程等9人，檢方深夜復訊，楊富程、何姓幹部涉行使偽造文書、違反個人資料保護法等犯罪嫌疑重大，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，其他人交保候傳。



嘉檢5日上午由檢察官呂雅純指揮嘉義縣調查站搜索國民黨嘉縣黨部、幹部住處等4處，帶回大批文件，並傳喚9人到案。



檢方5日深夜復訊後，認為楊富程、何姓幹部涉及刑法行使偽造文書及個人資料保護法非公務機關違法利用個人資料等犯罪嫌疑重大，向嘉義地院聲請羈押禁見。



其他人無羈押必要，諭知李姓、賴姓幹部30萬元；國民黨嘉縣黨部副主委國恕強、莊姓、吳姓黨工各10萬元；蔡姓、蘇姓黨工親友各3萬元交保，命限制出境、出海。



嘉檢表示，因接獲民眾告發，陳冠廷第一階段提議連署書有冒名、偽造連署情形，調查釐清連署名冊來源，還有黨部人員是否涉蒐集個資、偽造連署，全案朝涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌偵辦。



嘉檢強調，檢察官團隊辦案，秉持客觀中立立場，不問對象、黨派、身分，從嚴從速積極查辦，維護選風及澄清吏治，確保民主價值。