韓國瑜再提三把刀　呼籲民進黨快停止大罷免

韓國瑜（中）呼籲民進黨應立刻停止大罷免，藍委洪孟楷（左）要留在“立法院”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月6日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日在“立法院”幫藍委洪孟楷行銷淡水南瓜，致詞時再次提及“三把刀”，強調台灣面臨美國關稅刀、中大陸演刀、民進黨大罷免刀，內憂外患喘不過氣，呼籲民進黨懸崖勒馬，立刻停止大罷免，不要亂上加亂。



新北市淡水“立委”洪孟楷、國民黨籍新北市副市長劉和然、淡水區農會理事長呂鈞鴻等人一起在“立院”康園餐廳前舉辦“金瓜饗饗健康GO–滬尾南瓜好食行銷記者會”，與會的數十名國民黨“立法院”黨團“立委”、台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍，還有農糧署北區分署副分署長黃怡仁、廠商等。現場約50人，彼此互動熱絡，不停合照，韓國瑜進場更是受到熱烈歡迎。



韓國瑜致詞表示，洪孟楷是2024全台最高票15萬票當選的“立委”，大家有空看看洪在委員會、院會質詢，非常認真，那個佈局、邏輯、視野、呼籲“政院”的點點滴滴都很用心，他每次都認真聽，他高中不聽老師講課，當院長卻都認真聽“立委”質詢，洪孟楷是最認真，這麼優秀為何要被罷免？



韓國瑜強調，台灣面臨嚴重的困局，有美國關稅刀、中大陸演刀，還有大罷免刀，台灣已喘不過氣來，面對內憂外患，請淡水人擦亮眼睛，要讓洪孟楷繼續留在“立院”，他也要呼籲民進黨快懸崖勒馬，立刻停止大罷免，不要亂上加亂，這是他由衷之言。

