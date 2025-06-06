反罷4大咖救得了藍委？黃暐瀚析成敗關鍵

黃暐瀚表示，大罷免成敗關鍵不在四天王，而在支持者願不願意出來投票。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北6月6日電／全台大罷免戰況持續升溫，但罷藍、綠“送件”差距懸殊，31比0。媒體人黃暐瀚5日在臉書發文分析，中國國民黨籍“立委”嚴陣以待，邀約黨內大咖幫忙壯聲勢，最被期待站台的有“台中市長盧秀燕、“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安”，但他從目前的4種情勢中分析認為，成敗的關鍵也不在4天王，而在支持者願不願意出來投票。



黃暐瀚表示，眼前的情勢是：第一，投票率可能五成起跳（藍綠高度對立與動員）；第二，罷免票極可能投過25%（指危險席次）；第三，要靠反罷免票壓過罷免票（想救得靠反罷票）；第四，需要更多藍營支持者出來投票（目前藍營選民態度並不積極）。



黃暐瀚分析，從罷綠委連署狀況不佳來看，藍營選民表現並不積極，而國民黨中央對於普遍的“死亡連署、偽造文書”不但沒有道歉，甚至沒有說明，只會一味的強調“政治迫害”、“辦藍不辦綠”。



黃暐瀚說，這種說法鐵粉買單，但“知識藍”、“道德藍”跟“守法藍”，只會更失望，轉而不表態，所以國民黨想要“反被罷”，關鍵不在罷免票，而在反罷免票，成敗的關鍵也不在四天王，而在支持者願不願意出來投票。