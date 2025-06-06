卓榮泰稱沒錢繳電費　綠委批藍白亂砍預算

綠委鍾佳濱受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 鄭羿菲）針對“行政院長”卓榮泰喊出“政院”沒錢繳電費，開燈電費是向台電借的！民進黨籍“立委”鍾佳濱6日表示，怎麼變通行政機關自己斟酌，但還是要回歸到法定預算編列為宜。民進黨籍“立委”賴瑞隆則表示，卓是要凸顯出藍白多數亂刪業務費，造成行政機關運作困難的問題，在野黨刪業務費讓水電費都有困難，已超出院際之間的和諧。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安前天與藍營9縣市代表就地方一般性補助款遭刪聯合向“行政院”提訴願，並強硬表態“拒絕任中央宰割！”“行政院長”卓榮泰昨表示，這句話需要強力反擊，我們自己都無力自保，何來宰割？卓也加碼強調，“行政院”已沒錢繳電費，現在開燈都是向台電借的。



鍾佳濱6日接受媒體訪問表示，“行政院”應積極尋求改善方法，無論是動支預備金，或提出追加預算，這都是應有的作為。這段時間“行政院”如何用其他變通方式，應自我斟酌，但仍應回歸到常軌、回歸到法定程序編列預算為宜。



賴瑞隆說，就是因為藍白“國會”多數亂刪總預算，並沒有跟行政機關好好討論，把很多業務費、水電費、油費都刪掉，造成行政機關運作上的困難，卓榮泰只是在凸顯這個問題，去年藍白殺紅了眼，沒有與行政機關討論，讓“行政院”沒錢繳水電費，已超出“立法院”該有的份際。“立法院”當然有權刪除預算，對不該用的預算應刪除，但刪掉基本的水電費，讓行政機關無法運作，這已超出院際之間該有的和諧。



賴瑞隆指出，希望藍白能審慎思考，在接下來不要再出現這樣的狀況，不要“立法院”的冷氣、車輛都很好地運用，然後把其他院的預算都刪光光了，民眾不會接受這樣的狀況。