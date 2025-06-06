徐巧芯：談促轉先關心原住民日據時期受迫害

藍委徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月6日電（記者 張穎齊）台“內政部”推動更改全台中正路、經國路，“行政院長”卓榮泰喊卡。中國國民黨籍台北市“立委”徐巧芯6日表示，民進黨談轉型正義，完全無視日據時期對原民的不公平對待，整個“政院”、“內政部”都是意識形態，擺明在騙民眾。



民進黨籍台北市議員陳賢蔚5日質詢直指蔣中正是獨裁者、劊子手，強調這就是為何要改掉威權路名的原因。國民黨台北市長蔣萬安回嗆質疑，談促轉不包含追究日據時期傷害原住民，這才是民進黨最令人唾棄、遺憾的地方。



徐巧芯6日受訪表示，民進黨政府要促轉，就應當從日據時代做起，不要無視原住民遭受日本政府不公平的對待，但顯然民進黨只關心國民黨政府遷台後的促轉，然後“內政部長”劉世芳要把改路名當作“內政部”第一要務，非常勞民傷財、讓人不舒服。



徐巧芯說，整個“政院”拿了3兆元新台幣預算，還一直喊窮、哭窮，說什麼衛生紙、水電費都付不起，卻有錢搞改中正路名、搞大罷免，苛扣、情勒全台人民與公務員，卓榮泰即使喊卡，但整個政府充滿意識形態，擺明就是在騙民眾。



徐巧芯也繼續追究，多名“監委”被爆公務車私用，民進黨卻想扯藍委、國民黨籍“立法院長”韓國瑜也搭公務車，要瞭解在以前已故前“行政院長”孫運璿時代，“監委”早就下台了，民進黨搞不清楚狀況，那怎不看看更嚴重的綠委許智傑、邱志偉用公務車去找前民進黨新潮流大老吳乃仁？