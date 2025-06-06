公務車爭議延燒　綠委盼韓國瑜訂合理規範

綠委鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 鄭羿菲）台“監察院”秘書長李俊俋及多位“監委”日前遭爆濫用公務車，這把火逐漸燒向藍綠“立委”。民進黨籍“立委”鍾佳濱6日表示，盼中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜斟酌社會意見，訂定合理的公務車使用規範。民進黨籍“立委”賴瑞隆則說，政治人物必須謹言慎行、以身作則，不要帶頭違法。



李俊俋濫用公務車接送愛犬引起爭議，最後導致李請辭下台。如今，濫用公務車爭議也燒向藍綠，媒體5日報導綠委吳思瑤、吳沛憶、黃捷、沈伯洋在今年1月疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐；綠委林楚茵則在臉書貼出韓國瑜、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁2人分別搭公務車參加大和解餐，及黨團聚餐。



鍾佳濱6日接受媒體訪問表示，使用公務車的情況受到社會矚目，特定“立委”的部分，應該回歸到“立法院”公務車使用規則，規則自從訂定後已有很長一段時間，到底“立委”的實際使用情況為何？需求為何？希望韓國瑜斟酌這些情況後，考量外界、社會的認知，適度予以調整，訂定合理的規範，讓大家有所遵循，韓國瑜有義務回應外界的期待



賴瑞隆說，身為政治人物都必須要謹言慎行，特別要以身作則，不要帶頭來違法，使用公務車還是必須依照相關規範，最早派車時間有一定規範，2019年時任“立委”的柯志恩被報導清晨5點用公務車跑選舉行程，當然超出公務車使用權限，嚴重違反相關規定，同時也讓人民觀感不好，所有的政治人物都應該引以為戒。