張麗善批地方補助辦法突襲式修法　難以接受

雲林縣長張麗善。（中評社 資料照) 中評社雲林6月6日電／針對“行政院主計總處”3日發函地方政府“中央”對“直轄市”及縣（市）政府補助辦法修正草案，並限期要求各縣市政府3天內回覆。對此，雲林縣長張麗善今天表達強烈不滿，她認為草案內容模糊，程序倉促，將加重地方財政負擔，地方政府難以接受。



綜合台媒報導，張麗善指出，“主計總處”要求各縣市於本月6日前回覆草案意見，根本是突襲式修法，草案中將現行財政基本支出指定項目全刪除，“一般性補助款”改為模糊的“具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等”抽象原則，令人質疑中央規避補助責任。



雲林縣政府指出，草案第3條也大幅限縮“計劃型補助”比率，明訂中央對“計劃型補助”不得超過50%，“一般性補助”不得超過90%。縣府認為，現行制度依地方財力級距給予差異補助，對弱勢縣市如雲林極為重要。雲林縣目前為第5級財力，最高補助比率可達95%，草案若通過，將嚴重衝擊縣府推動各項建設的財務能力。



縣府強調，為落實區域平衡發展與稅收公平正義，中央應維持現行“計劃型補助”以縣市政府財力等級核定最高補助比例95%為原則，“一般性補助款”則不宜設限比例，並建議“主計總處”與地方充分溝通並參採地方意見，重新檢視修法內容，務求制度合理、公平、具可行性。