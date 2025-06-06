藍白聯手為軍人加薪　下午闖關拼三讀

韓國瑜宣布6日下午處理軍人加薪相關修法。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”徐巧芯等人主導的軍人加薪相關修法，今天上午經協商後，國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布下午將進行處理，有望闖關三讀。修法內容包括志願役加給提升至3萬、提高地域加給、新增超時加給，同時1年期義務役薪資比照現行最低薪資28590元、恢復退役上校子女教育補助費。



而根據再修正動議，志願役加給明訂明年1月1日正式上路，以此計算，二等兵起薪達5萬7150元，若是戰鬥部隊最高可達6萬8350元。倘若修法通過，現役15萬軍人將有望普加志願役加給1.5萬元。



徐巧芯今天受訪時強調，之所以要加志願役加給提升至3萬，因為義務役從原本6千元變成2萬1千元，等於義務役增加1.5萬元，志願役也比照提升。尤其現在志願役薪資非常低，導致很多提前退伍的狀況，希望透過加給提升薪資福利，讓軍人獲得服比較符合的薪資。



徐巧芯說，志願役加給不會明定就是要3萬元，因為修法有但書，要求CPI達到3%的時候要重新檢討，另外施行日期將在明年1月1日開始，讓“行政院”有餘裕編列預算。



徐巧芯指出，既然要增加“國防”預算至3%，那就先從尊重軍人開始，把人照顧好，不然買這麼多武器沒人操作不是很怪嗎？這次修法也代表她和在野藍白“立委”們對軍人的重視態度。