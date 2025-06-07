中美領袖通話　宋興洲：發球權在中方

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 資料照） 中評社台中6月7日電（記者 方敬為）針對中美領袖睽違5個月再次通話，東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，這是美國總統特朗普就職以來首次與習近平通話，且是特朗普主動致電，顯示出急迫性，美國包括經貿與財政等問題，需要中國協助，而中方相對從容，可以發現，習在通話中不急著談關稅問題，而是先將台灣問題放在前面，掌握發球權，就看美國如何接球。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



美國總統特朗普上任後近5個月，6月5日終於與習近平通電話。根據報導指出，雙方同意彼此團隊繼續落實日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。習近平並歡迎特朗普再次訪華，也提醒美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數“台獨”分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。



特朗普事後在社群媒體發文表示，他與習近平通話約1.5小時，雙方討論美中近期達成的貿易協議。他認為，雙方通話獲得對兩國來說非常好的結果。但發文未提及“台灣問題”以及“一個中國政策”。



宋興洲表示，此次中美領袖通話，有兩個面向可以觀察，包括急迫性與話語權，在急迫性方面，顯然是美國多於中國，根據媒體報導，是特朗普主動致電，這當中顯示出，美國雖然與中國在日內瓦談判後，達成初步的關稅共識，但礙於寬限期90天就要到期，美國希望能夠盡早敲定。



宋興洲指出，美國先前對中國祭出高達145%的對等關稅稅率，基本上是對美國內部的民生經濟開玩笑，即便對中國經貿有傷，也創傷美國人的日常消費，美國自從對中國課徵高關稅之後，中國製品暫停輸入美國，但美國的進口商及零售通路，短期內找不到可替代管道，除了價格高昂，還嚴重缺貨。

