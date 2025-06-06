吳豐山籲大陸拋棄恩怨情仇　同步堆疊善意

海基會舉行第12屆董監事會第7次聯席會議，海基會董事長吳豐山致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 鄭羿菲）海基會6日舉行董監事聯席會議，海基會董事長吳豐山表示，兩岸近在咫尺，武力相向同遭大害，和睦相處同蒙大利。他呼籲對口海協會費心協調朝野，拋棄上一代人早已隨風而逝的恩怨情仇，顧全兩岸人民福祉，與台灣同步堆疊善意，耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮。



海基會6日下午舉行第12屆董監事會第7次聯席會議，由海基會董事長吳豐山主持。



吳豐山致詞時表示，海基會的工作是兩岸和平發展的一環，而兩岸和平發展是一個漫長的過程，過程中必然充滿變數。美國總統特朗普重新上台後，啟動新的關稅政策，大幅衝擊既有的國際政治與經貿秩序，對美中台三邊關係也勢必造成影響，海基會接受政府委託處理兩岸人民交流事務，自然對台商處境嚴密關切，同時對美中交鋒期間雙方的言行，我們也以最大關注。



吳豐山說，他今天要向對岸做三點表白：第一，“統戰”2個字在對岸似乎尋常，在台灣卻是個壞字眼，滲透分化尤其令台灣人民厭惡。至於機艦繞台，與所謂“和平發展”，根本背道而馳。賴清德在就職時宣示，希望兩岸之間以對話取代對抗、以交流取代圍堵，增進合作的既有政策迄無改變，希望對岸善意解讀，同方向前行。



吳豐山指出，第二、兩岸近在咫尺，武力相向同遭大害，和睦相處同蒙大利，但和睦相處必須雙方都飽滿善意。很可惜的是，我們看到對岸各機構常常以極端輕佻的態度對台灣說一些極端輕蔑的言語，希望對岸瞭解這種充滿羞辱、挑釁、嘲笑的言語極不健康，不說才好。



吳豐山認為，第三、中國在19世紀備受列強欺凌，如今大國崛起，誓言追求民族偉大復興，誠然可歌可泣。同樣的情況是台灣400年來遭受異國統治、殖民統治、高壓統治，如今建設有成，台灣人民追求自立自強也是可歌可泣。其實只要一念之善，大陸對台灣的建設成就，也可以樂觀其成。



吳豐山表示，他今天要再一次呼籲海協會，費心協調朝野，拋棄上一代人早已隨風而逝的恩怨情仇，顧全兩岸人民福祉，與台灣同步堆疊善意，並以正確的態度對待“中華民國”和2300多萬台灣人民，進而兩岸窮盡智慮，耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮。



吳豐山說，“和平發展”是當前兩岸最高領導人難得交集的共同語言，這是歷史難得的機遇，如果雙方能夠以具體行動付之實現，必可得來和平，增進兩岸人民福祉，如果言行殊途，那就必然淪為毫無意義的口號，徒然留待將來史家嘲笑。