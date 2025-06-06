蔣萬安再喊話卓榮泰　砍地方錢要懸崖勒馬

台北市長蔣萬安（中）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月6日電（記者 張穎齊）“行政院”統刪地方補助款27.3%、新台幣636億元，引起地方政府強烈反彈。中國國民黨籍台北市長蔣萬安4日下午偕6縣市長、3副首長赴“政院”提起訴願。蔣萬安6日再喊話，呼籲“行政院長”卓榮泰違法刪除，要盡快懸崖勒馬、改弦易轍。



蔣萬安6日赴台北市議會進行市政總質詢備詢。會前受訪表示，他認為“行政院”現在對“內政部”喊要改中正路名等修正，喊卡是對的，但他同樣也希望“政院”違法刪除地方政府一般性補助款部分，“政院”要趕快懸崖勒馬。



台灣民眾黨籍台北市議員林珍羽質詢追問，是否繼續向卓榮泰具體喊話？蔣萬安重申，“政院”調整喊停止修改路名，是好的，也呼應民眾心聲，但同樣的道理，他也希望“政院”改弦易轍，盡快撥補助地方補款給地方。



媒體問，民進黨籍高雄市長陳其邁仿效日本“熊本熊”巨偶城市代言人打造“高熊”布偶及周邊商品，卻被爆料是用大陸製。蔣萬安回應，他一再強調，請民進黨不要雙標。



至於民進黨籍台北市議員洪婉臻5日質詢爆料，萬華的青年二期社宅竟淪為AV片場，且該名青創住戶還將場地當做面試招募AV男優場所。蔣萬安說，會請都發局一周內釐清，並進行相對應的處置。