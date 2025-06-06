馬紹爾總統到屏東　訪原住民族文化園區

馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷（中、左）6日走訪台灣原住民族文化園區，“原民會主委”曾智勇陪同。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月6日電（記者 蔣繼平）馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷6日走訪台灣原住民族文化園區，欣賞歌舞展演、參觀石板屋、動手燒製琉璃珠等文化體驗，“原民會主委”曾智勇陪同。海妮表示，非常榮幸來到這裡，這邊是南島家庭的故鄉，也希望未來持續深化交流。海妮還入境隨俗用“瑪沙魯（masalu）”結尾，意思是排灣族語的謝謝。



台灣目前共有12個“邦交國”，大洋洲有馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯等三國。馬紹爾總人口約4萬多人。



海妮6日上午率訪問團20人來到屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區，由曾智勇陪同，並在園區內展開文化體驗之旅，欣賞原住民族樂舞展演團隊“娜麓灣樂舞劇團”演出、排灣族傳統石板屋、動手製作琉璃珠燒製工藝、參觀園區常設展“以後的以後”等行程。



“原民會”表示，中午舉辦原住民族風味料理宴會，以美食展現台灣原住民族獨特的飲食文化，雙方在餐敘間就原住民族文化復振與保存、樂舞交流、博物館合作等議題交換意見，並強調將持續深化雙邊南島民族合作，促進彼此的理解與情誼。



曾智勇出身屏東縣三地門鄉排灣族，他致詞時表示，日前去馬紹爾群島共和國，好像回到故鄉部落一樣，相信訪問團來到屏東也是一樣的感覺，希望不單只是交流，希望在樂舞、文化、復甦母語等各方面有更多交流與溝通。他也預告今年12月台灣將舉辦全世界南島語系傳統競技運動會，海外有關島、夏威夷等12支隊伍參加。



海妮致詞時表示，非常榮幸來到這裡，這邊是南島家庭的故鄉，今天天氣很好別具意義，是很好的機會去認識台灣原住民豐富的歷史、文化，也是共享未來展望、保存原住民文化等價值，上午的參訪讓人深刻，保留文化是重要，通過文化、藝術、社群凝聚力，對未來世代年輕人非常重要。



海妮也介紹，在馬紹爾憲法下，酋長院負責檢視所有會影響到土地、傳統習俗的相關法律，這樣憲政機制下，也代表馬紹爾對於傳統的尊敬及想要延續的使命。她提到今天來訪強化彼此關係、深化連結與互信，也希望推展更多在文化、教育、體育、永續發展等的合作機會。