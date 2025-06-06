“立院”報告：國發基金有不當投資決策缺失

院會現場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電／“立法院”“國發基金”調查委員會擬具調查報告，認定“國發基金”有不當投資決策缺失，退場機制形同具文，“國發基金”未來不應先射箭再畫靶，應注意公務員旋轉門條款，並改善退場機制。朝野今天同意將調查報告交付協商。



“行政院國家發展基金”（“國發基金”）成立於2006年，設立目的為扶植新創產業，近年因經常踩雷，引發抨擊。



根據“國發基金”向“立法院”報告投資組合事業及投資績效。37家投資公司，有15家上市櫃及興櫃公司，其中六家的投資內部報酬率為負，虧損最大的三家為台船、如興紡織和Gogoro，預估年化報酬率（IRR）分別為－12.42%，－12.7%，－10.66%。未上市櫃及興櫃公司有七家，創投事業七家，新創事業則有八家，這22家目前暫時無法評估投資績效。



“立法院”於去年底成立“國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會”，啟動調閱、調查“國發基金”投資的事業單位資料；“國發基金”調查委員會日前已擬具報告，並將報告提報至院會。



由於“中選會”決議反廢死公投不符規定並決議否決，國民黨團3日於“立法院”程序委員會提案，促請“立法院”對“中選會”拒辦反廢死公投提出行政訴訟，外界原預料朝野今天將就此案進行表決案。



不過，“立法院”會今天進行討論事項前，各黨團先進行協商，最後達成共識，今天院會僅處理人工智慧基本法草案復議案、“國發基金”不當投資調查報告及軍人待遇條例、退除役官兵輔導條例修正草案。



其中，“國發基金”調查委員會於報告中提到，“國發基金”有不當投資決策缺失，並有投資管理失職情形，且退場機制形同具文。

