商研院：台灣下半年服務業衰退風險高

商研院發布景氣循環趨勢。(圖:商研院景氣預測小組) 中評社台北6月6日電／商業發展研究院今天發布服務業景氣循環分析預測，指標綜合指數於今年第1季持續下行，趨勢顯示今年下半年的商業服務業景氣衰退風險極高。同時，住宿餐飲業因缺工而阻滯成長，勞動市場供給問題若持續惡化，恐衝擊消費市場。



由前民進黨“立委”許添財擔任董事長的商研院今天發布新聞稿表示，同行指標綜合指數今年第1季持續下行，經標準化的循環綜合指數來到4月的-0.4828個標準差，並預測到2025年10月會持續降到-1.1683個標準差，顯示下半年的商業服務業景氣步入衰退的風險極高。



此外，領先指標綜合指數在2023年6月觸底，反彈上升力道有增無減，更於去年6月轉負為正，來到今年4月的+0.8504個標準差，顯示景氣循環變動將再往上提升。



商研院說明，景氣循環指標系統的“同行綜合指數”與“領先綜合指數”再度發生類似受到疫情干擾時的背離現象，同時經過標準化後的循環指數變動速度比較，“同行綜合指數”的下降速度遠快於“領先綜合指數”的上升速度。



就業市場方面，商研院表示，同行指標“服務業受僱員工人數”已連續14個月的下行；領先指標“商業服務業僱員淨進入率”也在其後4個月轉為下行，這印證住宿餐飲業因缺工而阻滯成長，可解釋成缺工致“服務業就業人數”的成長率下降，相關就業的領先指標也跟著下行或變遲緩。



商研院說明，由於勞動市場供給面出問題，再影響到需求面，因此政策上需進行勞動市場供給面的改革，否則問題持續惡化後，會轉而衝擊消費市場需求面，終於演成總體經濟景氣的衰退。



在金融市場，商研院表示，同行子指標“實質不動產及住宅服務業”在去年第4季轉成下行趨勢。商業服務業景氣循環下行，加上貨幣與信用政策的限縮，勞動與金融市場供給面因素，應是這次商業服務業景氣變動走勢背離領先綜合指數走勢的基本原因。



美國總統特朗普關稅政策增添經貿不確定性，商研院表示，出口貿易為經濟成長的火車頭，關稅提高必然衝擊到其成本與價格，建議台灣擅加運用的晶片科技與充裕資本優勢，進行“工業、服務業甚至農業”全面智慧化生產力革命，以因應關稅戰甚至經濟戰的挑戰。