童子賢看大而美法案　地球村最富裕大樓喊窮

和碩董事長童子賢。（中評社 資料照） 中評社台北6月6日電／和碩6日召開股東常會，董事長童子賢受訪談到美國“大而美法案”（The One Big Beautiful Bill）表示，美國猶如“地球村最富裕的大樓”，政府這個“管理委員會”聲稱管理費不夠用，卻透過減稅來減收管理費，要求其他社區一起分攤費用，這種做法讓他感到訝異。



媒體報導，童子賢6日上午接受媒體採訪指出，美國仍是全球最富裕的國家，人口約3億4000萬人，為全球第3大，僅次於印度和大陸；美國人均年收入8萬2200美元，約為德國的1.5倍，美國人口眾多且人均所得高，富裕程度非常驚人。



童子賢說，如果以地球村形容，美國就是最富裕的大樓，“可是他們卻說大樓的管理費不夠用，大樓管理委員會透支”，現在的情形是大樓的住戶非常有錢，但管委會卻說管理費不夠用，卻要求其他社區分攤費用，“這讓我有一點訝異”。



童子賢分析，美國“大而美法案”在擴大某些支出的同時，又進行減稅，可能造成額外的赤字，因此馬斯克對相關政策表達反對。台灣不需要干預他國內政，就把它當作是參考。



童子賢強調，大家會產生一個錯覺，以為美國財政快垮掉，事實上2024年美國民間企業負債和私人負債處在健康正常的狀態，並未出現2008到2009年金融海嘯、2019年以後疫情時期的高風險狀態。美國這個國家還是非常富強，“至於說富跟強之後是不是很康樂，那我就不知道了。”