林右昌衝花蓮直搗傅崐萁選區　拚罷免投票

民進黨祕書長林右昌6日赴花蓮聖天宮參香。（照片：民進黨提供） 中評社花蓮6月6日電／民進黨祕書長林右昌6日赴花蓮聖天宮參香，黨內人士表示，林右昌前往花蓮，除了代表黨中央對花蓮的重視，也是全黨面對罷免三階的起手式，未來會接續走訪各罷區，瞭解公民團體的需求，持續調整助攻形式，也同時整合地方戰力，備戰邁入第三階段號角響起。



根據《中時新聞網》報導，綠營黨內人士指出，依時程推估，“中選會”下周應會宣布罷免二階連署是否通過，根據連署狀況評估，應有諸多藍委罷免案將會成案，確定進入三階投票。林右昌喊出“擒賊先擒王”、“為花蓮與國民黨除害”，也讓被網友稱作“花蓮王”的國民黨團總召傅崐萁受到矚目。林右昌選在此關鍵時刻前進花蓮，頗有直搗黃龍的意味。



黨內人士說，林右昌今日行程於花蓮聖天宮參拜，當地人多半俗稱為帝君廟，傅崐萁日前才被爆料去該宮廟點了六柱、約4800盞光明燈，林今也前往參拜點燈，受訪時重砲對準傅崐萁，提及“千年暗室、一燈即明”，也讓地方清楚，三階罷免從今後正式起跑。



據瞭解，除了前往帝君廟外，林右昌也前往花蓮有數個私下拜會行程。面對即將到來的三階，民進黨除將端出“大選套餐”，協助罷團掛看板、掃市場、辦宣講外，林右昌也代表黨主席賴清德到地方盤整資源，安排深入花蓮前線作為首站，也勢必能鼓舞全台各縣市罷團。



民進黨內人士表示，林右昌前往花蓮，也同時整合地方戰力。待“中選會”正式公布成案進入三階後，也會代表中央黨部，宣布助攻三階的首波細節，號召跨越黨派的支持者站出來校“正國會”、守護“國家”。