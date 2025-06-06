馬紹爾總統體驗台灣原民文化　燒製琉璃珠

馬紹爾群島共和國總統海妮6日走訪台灣原住民族文化園區時體驗實作燒製琉璃珠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月6日電（記者 蔣繼平）馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷6日走訪台灣原住民族文化園區，參觀石板屋“頭目家屋”時也動手體驗實作燒製琉璃珠。排灣族人非常重視古琉璃珠，衹有貴族才能擁有配戴。因體驗過程火溫高達千度，眾人在一旁看得十分緊張，不過海妮過程中相當專注，也對成果很滿意，並大方換上園區贈送的琉璃珠耳飾，互動過程中氣氛愉快。



台灣目前共有12個“邦交國”，大洋洲有馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯等三國。帛琉總統惠恕仁上月中旬訪台，馬紹爾總統海妮接著來訪。馬紹爾總人口約4萬多人。



海妮6日上午率訪問團20人來到屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區，由“原民會主委”曾智勇接待，並在園區內展開文化體驗之旅，欣賞原住民族樂舞展演團隊“娜麓灣樂舞劇團”演出、排灣族傳統石板屋、動手製作琉璃珠燒製工藝、參觀園區常設展“以後的以後”等行程。



園區內的“泰武頭目家屋”有寬廣的前庭，高聳的石柱立於前庭的中央，這是頭目家的地標，主屋為一橫向長條型的住象，全部以石版為建材。屋簷下有成排的本板雕刻，是貴族階級家屋的標誌。屋內不隔間，只以低矮的石版為牆，或用石柱、木柱區隔，柱上雕刻祖靈像，是頭目家的專利。



目前泰武頭目家屋內部是工作室，可以體驗動手製作琉璃珠燒製工藝。排灣族人非常重視古琉璃珠，視為傳家與婚聘中不可或缺的寶物，衹有貴族才能擁有配戴，代表持有者的特殊身分和地位的尊重。燒製珠子的火溫高達800度到1200度不等，過程要相當小心，需要由專業人員解說及陪同。



原住民族文化園區共有82公頃，面積相當大，也是全台規模最大的原住民族主題戶外博物館，規劃五大區域：瑪卡拉汎區、巴拔谷灣區、塔瑪簏灣、富谷灣、娜簏灣區，除了看展演、吃原民餐飲、買紀念品外，園區呈現傳統聚落及家屋建築、散置期間的山地雕刻，處處展現原住民的傳統軌跡。