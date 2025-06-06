新北九份紅燈籠祭　14日點燈照亮山城夜空

九份紅燈籠祭將於14日晚上6點起，每晚6到10點照亮九份老街，活動持續至7月13日。（新北市觀旅局提供） 中評社台北6月6日電／新北市“2025九份紅燈籠祭”將於14日晚上6點起，每晚6點到10點照亮九份老街與周遭景點，活動將會持續至7月13日。觀光旅遊局表示，今年活動主題為“九份地底有條黃金龍”，主辦單位打造大型燈籠打卡裝置與沉浸式燈籠海燈光氛圍。其中最吸睛的亮點，是輕便路上那條象徵祝福、長達20公尺的燈“龍”，有如金龍盤踞山城，夜色中閃耀奪目。



觀旅局長楊宗珉表示，活動期間不僅有靜態裝置可供拍照打卡，更規劃提燈夜遊、集章活動、在地手作體驗、燈籠著色等豐富互動。從白天玩到晚上，適合全家大小共同參與。邀請海內外民眾“提燈籠遊九份，許心願”，一同感受山城夜色與人文魅力。



楊宗珉表示，今年紅燈籠祭結合九份在地文化、歷史底蘊與科技藝術，打造1場融合祈願與視覺饗宴的盛會，3大必拍打卡點包括：象徵祈福與希望的五番坑公園“祈福田”、結合金山岩月老信仰與科技互動的“籤願心燈”、以及展現礦業歷史的豎崎路小公園“夜色九份”。其中最令人驚豔的，則是輕便路沿線的燈“龍”，隨地勢蜿蜒盤旋，宛如龍脈現身，為山城注入滿滿福氣。