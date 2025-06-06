金門放流16萬尾魚苗　兩岸護漁榮景成追憶

金門水產試驗所於6月6日舉辦“2025年世界海洋日金門魚苗放流活動”。(照:守鱟幸福粉專) 中評社金門6月6日電／金門水產試驗所於6月6日舉辦“2025年世界海洋日金門魚苗放流活動”，由副縣長李文良率領產發處處長李銘培、漁牧科科長樊德正、水試所所長李佳發等人進行海上魚苗放流，並邀請了議員洪成發、王國代等人共襄盛舉，表示對漁民生計及海洋環境的重視。



由於兩岸關係仍緊繃，往年與廈門市海洋發展局攜手放流時之大批船隊榮景不再，今年僅剩“金門護漁號”形單影隻於海上作業。縣府表示，陸方此次也將放流500萬尾各類魚苗，“兩岸共護一片海”的精神仍未變。



李文良表示，水試所響應每年6月8日的“世界海洋日”，長年來辦理海上魚苗放流活動，期許增添在地漁業資源、提升漁民經濟收益；另為掌握地區漁業資源的現狀，以及推廣海洋資源保護的重要性，該所也定期進行族群資源調查並辦理海洋保育相關活動，宣示縣府對於海洋漁業資源永續經營的決心。



金門海域是本縣漁民賴以維生的重要漁場，蘊藏豐富漁業資源。縣水試所自2015年起首次進行魚苗放流活動，十年來配合世界海洋日共計放流145萬尾魚苗，放流的物種包括午魚、鱸魚、七星鮸、黑鯛、黃鰭鯛、平鯛、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹、象牙鳳螺，以金門海域自然分佈的本地種為原則，期盼推動金門海域漁業資源的永續。



水試所說明，今日放流之魚苗包括黑鯛3萬尾、黃鰭鯛3萬尾，以及鳳螺10萬粒，共計16萬尾魚苗；在全體工作人員努力下，均順利從魚梯緩緩流入大海，放流魚苗會隨著時間的推移，逐漸生長至成體並往金門外海移動及繁衍下一代，形成資源的外溢效應。