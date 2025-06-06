回應盧秀燕　卓榮泰：穩定供電滿足產業需求

卓榮泰致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月6日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天喊話“行政院長”卓榮泰，能源政策要傾聽民意，知錯能改，卓下午赴台中表揚水利傑出貢獻人員，針對盧秀燕說法，未向媒體回應，但在致詞時主動提及能源議題，他表示，政府一再強調會有穩定的供電，並且會在水、電、土地、人力、人才等資源上面滿足民生及產業投資需求。



“經濟部”水利署6日下午在台中舉辦“韌性水利水漾台灣—2025年表揚全台水利傑出貢獻人員及團體典禮”，安排卓榮泰出席致詞並頒發獎座予本屆終身成就獎得主、余紀忠文教基金會董事長余範英。



卓榮泰致詞表示，台灣與水息息相關，400年來靠著海洋對外貿易撐起經濟發展，因此水資源的保留以及水利建設對台灣非常重要，從歷史來看更是不可或缺。今天在這裡所有的得獎者，都非常辛苦，缺水釀旱的時候要找水，連日降雨的時候也不能鬆懈，要防範水患之苦。



卓榮泰說，水利人的辛苦點滴不只是在心頭，更是在每個家戶的水龍頭，“開源節流、調度備援”是台灣水資源保存的戰略與戰術，水利人一直努力為台灣找新的水源，同時也防止水的浪費，並且要阻止惡水進入家園。



卓榮泰強調，水、電都是重要的民生物資，政府一再重申會有穩定的供電，以及充裕的供水，所以才會有前瞻基礎建設水環境改善的專案計劃，不只治水、供水也要降低漏水，期待在大家的努力下，讓民眾能夠更免受水患之苦，保全滴滴珍貴的水源，這也是政府重大施政方針之一。



卓榮泰提到，近期因為美國對等關稅政策的調整，我們期待更多國際的大廠、台商能夠回到台灣投資，但如果在水、電、土地、人力、人才等資源上面無法滿足的產業需求，就沒有召喚產業投資台灣的吸引力，所以水是列為重要的民生戰略物質，將來在整個水利工程發展的過程當中，亟需要“中央”、地方水利建設單位相互配合推進。