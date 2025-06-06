美匯率報告給2建議　台央行：與台政策一致

台“中央銀行”。（中評社 資料照) 中評社台北6月6日電／美國財政部半年期匯率政策報告出爐，台灣續留美國匯率操縱觀察名單，美方在報告中提出要台“中央銀行”進行外匯干預應有限度等2點建議。台“中央銀行”6日發布新聞稿回應，美方建議與“央行”匯率政策一致，未來將持續交換意見。



美國財政部最新公布的半年度匯率政策報告，檢視期間為2024年全年，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，不過觀察名單續列入中國大陸、德國、新加坡、越南、日本、韓國及台灣，並新增瑞士及愛爾蘭。



美國財政部匯率政策報告的3項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二是經常帳順差對GDP比率逾3%；三是淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。



“央行”指出，2024年台灣對美國商品及服務貿易順差達740億美元，台灣經常帳順差對GDP比率為14.2%，“央行”淨賣匯約160億美元，為GDP的負2.1%，因此台灣僅觸及美方3項檢視標準的前兩項，被列為觀察名單。



“央行”表示，這次報告美方向台灣提出2建議，一是密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險，二是“央行”進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。



“央行”說，美方相關建議與“央行”經營目標及匯率政策一致，“央行”對新台幣匯率的態度，原則上由外匯市場供需決定，但短期資金大量進出等不規則因素，或是季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定時，“央行”將本於職責維持外匯市場秩序。



對於外界關切的美方是否施壓匯率一事，“央行”重申，4月2日美國提出對等關稅政策以來，美國財政部並未要求新台幣升值；長期以來，“央行”與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。