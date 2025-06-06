藍質疑兩岸問題雙標　沈伯洋稱赴陸都高風險

國民黨召開記者會質疑綠委沈伯洋雙標。（照片：國民黨臉書） 中評社台北6月6日電／民進黨籍“立委”沈伯洋父親沈土城開的台灣兆億有限公司與浙江、廣東、福建等地企業貿易往來，交易金額達上億元人民幣，被抨擊是搞“台獨”還要賺紅錢。中國國民黨發言人楊智伃今天表示，沈伯洋對於兩岸交流都以最高標準嚴格質疑，面對自己父親與對岸做生意，標準就變成跟海一樣寬。



沈伯洋則回應說，國民黨的指控都不是基於事實，他的父親是中南美洲的台商，公司根據地主要在厄瓜多、秘魯等地，例如在當地種植可可，生意上所需的機器設備，可能會需要向不同國家採購。他提醒過父親，到中國大陸都是高風險，2019年之後，他的父親就不曾再去過中國大陸。



國民黨發言人楊智伃、副發言人康晉瑜，以及國民黨籍台北市議員柳采葳等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，質疑沈伯洋父親與對岸大做生意，按照沈伯洋以往的標準，兩人都有可能是所謂“中共第五縱隊”的“高風險族群”，更可能代表中國大陸的影響力直通民進黨“立法院”黨團。



楊智伃表示，沈伯洋一直以來對於兩岸包括民間、文教交流都以最高標準嚴格質疑，甚至抹紅來“抗中保台”，面對自己父親的經貿生意，標準就變成跟海一樣寬，面對眾多質疑，沈伯洋持續在網路上硬拗，還說對方付美金所以跟大陸沒有任何關係，但前陣子“共諜”案中發現大陸是用加密貨幣、人民幣或美金支付報酬，難道用美金就跟大陸沒有任何關係。



柳采葳指出，沈伯洋曾說任何交流都是統戰的一部分，那現在到底誰被統戰。沈父是台商，曾經賣過大陸貨，算不算交流、統戰。民眾與台商與對岸正常健康的交流，沈伯洋過去一律貼上紅標籤，請沈伯洋出來回應一下，其父親的行為是不是統戰的一部分。



沈伯洋強調，他的主張跟立場始終一致，經常往來大陸本來就有風險，“立委”更是高風險族群，他提出“立委”赴陸納管的兩岸人民關係條例修法，正是基於此。若國民黨認為三等親，包含父母親或兄弟姐妹要納管，他建議就在他修法版本往上加，他完全支持。因此，並沒有所謂雙標的問題存在。