綠議員提中正路改屏東大道　周春米：好方向　

民進黨籍屏東縣議員李世斌（左）、梁育慈（右）6日總質詢拿屏東市中正路改名為“屏東大道”大字報，與民進黨籍屏東縣長周春米（中）合影。（圖：李世斌提供） 中評社屏東6月6日電/“內政部”推動全台“中正路”改名政策，引起多位國民黨籍縣市長反彈，“行政院”昨出面喊卡。不過民進黨籍屏東縣議員李世斌、梁育慈6日在議會總質詢建議把屏東市中正路改名為“屏東大道”，獲民進黨籍屏東縣長周春米回應“屏東大道是一個好的方向”。



“內政部”推動全台“中正路”改名政策，引起多位縣市長反彈，“行政院長”卓榮泰昨日表示，“中央”無全盤推動計劃；“內政部次長”馬士元昨日受訪也稱，“院長有指示了，所以我們就是按照院長的指示，這個議題，我們基本上就到這個地方為止”。



屏東縣議會6日進行第20屆第5次定期會議員施政總質詢。民進黨籍屏東縣議員李世斌表示，轉型正義就是要對過去的錯誤補償，但生命沒了要如何補償？以前專制時期罵政府會被關，現在則可以泡茶罵政府，這是自由的可貴。轉型正義就是要台灣不要重蹈覆轍，不要再極權統治、不要再白色恐怖。



民進黨籍屏東縣議員梁育慈則表示，轉型正義是個價值，是長期要做的社會工程，台灣的民主能走到今天是很多人犧牲換來的，譬如畫家陳澄波、學者陳文成、林宅血案等，都在白色恐怖時期遭殺害，改路名只是轉型正義的一環，她要求縣長要持續推動。



民進黨籍屏東縣長周春米備詢時回應，歷史不能被遺忘，真相必須要被發現，要談和解也要知道歷史及真相，在溝通、說明後，可以讓大家取得更好的共識、有更好的名稱，屏東大道就是一個好的方向，台灣不能沉浸之前的歷史悲傷，要往前走，但也不能忘記過去的威權統治和歷史。



國民黨籍屏東縣議員黃明賢日前指出，屏東縣33鄉鎮市中，有26個鄉鎮有中正路，有2萬1425人設籍在中正路，高居全台第4多，他估改名費用光是門牌、戶口名簿、身分證的更換，就要花費新台幣232萬元，這些都還不含地圖系統更新等行政成本，他團隊訪查屏東市中正路沿線7個里的里長，全數表達反對立場。